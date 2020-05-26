"Долг гражданина". Кадыров призвал борющихся с CoViD-19 специалистов отказаться от отпусков

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам ведомств и борющимся с CoViD-19 специалистам, призвав их отказаться от отпусков во время пандемии. Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба, трансляцию вёл телеканал "Грозный".

Он сравнил пандемию коронавируса с войной против невидимого и очень опасного врага и отметил, что для всего мира настали трудные времена.

— Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду, — подчеркнул Кадыров.