НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

"Долг гражданина". Кадыров призвал борющихся с CoViD-19 специалистов отказаться от отпусков

Он сравнил текущую ситуацию с войной против опасного невидимого врага.

130

Фото © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к сотрудникам ведомств и борющимся с CoViD-19 специалистам, призвав их отказаться от отпусков во время пандемии. Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба, трансляцию вёл телеканал "Грозный".

Он сравнил пандемию коронавируса с войной против невидимого и очень опасного врага и отметил, что для всего мира настали трудные времена.

Я прошу, призываю всех, начиная с себя, заканчивая медсестрой и врачом, чтобы они забыли, что такое отпуск и отдых. Это не работа, это мобилизация, это долг гражданина и мусульманина, если этого нет в душе и сердце, он должен покинуть команду, подчеркнул Кадыров.

Напомним, 26 мая Кадыров лично присутствовал на первом после праздника Ураза-байрам совещании оперативного штаба. Он заслушал доклады ответственных лиц.

Выбор редакции

Loading...