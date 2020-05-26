НХЛ досрочно завершила регулярный чемпионат и проведёт плей-офф с 24 клубами

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн объявил, что регулярный чемпионат нынешнего сезона завершён. Розыгрыш продолжится сразу со стадии плей-офф, в которой примут участие 24 команды, сообщает пресс-служба лиги.

В эту стадию попадёт по 12 лучших команд из Восточной и Западной конференции, имеющих к моменту приостановки сезона в марте из-за коронавируса лучший процент набранных очков. Уже определено, что решающую стадию пропустят "Баффало", "Нью-Джерси", "Оттава", "Детройт", "Анахайм", "Лос-Анджелес" и "Сан-Хосе".

— После получения разрешения от медицинских экспертов и соответствующих государственных органов 24 из 31 команды возобновят игру, — подчеркнул Беттмэн.

Игры постсезона пройдут в двух городах. Сейчас в качестве претендентов для проведения игр рассматривается около десяти городов.

Формат стадии плей-офф будет следующим: четыре лучших клуба каждой конференции сыграют друг с другом для определения посева. Остальные 16 команд проведут один раунд в формате "до трёх побед", а победители присоединятся к четвёрке лучших. Финалы конференций и решающая серия за Кубок Стэнли пройдут в привычном формате из семи матчей до четырёх побед.