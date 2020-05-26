В Пентагоне заявили, что в Ливии может находиться до 14 российских самолётов

По меньшей мере 14 военных самолётов российского производства могут находиться на территории Ливии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

— Относительно числа и типов воздушных судов у меня нет точных данных, но речь идёт о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29, — приводит его слова ТАСС.

Уточнив, что это вся информация, которая имеется в его распоряжении, он призвал все конфликтующие стороны в Ливии прекратить любые военные действия, так как жителям страны "нужна безопасность и защита, которую они заслуживают".