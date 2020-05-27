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Регион
Опубликовано 27 мая 2020, 02:08

В Пентагоне заявили, что в Ливии может находиться до 14 российских самолётов

В военном ведомстве уточнили, что речь идёт об истребителях Су-24 и МиГ-29.

По меньшей мере 14 военных самолётов российского производства могут находиться на территории Ливии. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Относительно числа и типов воздушных судов у меня нет точных данных, но речь идёт о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29, — приводит его слова ТАСС.

Уточнив, что это вся информация, которая имеется в его распоряжении, он призвал все конфликтующие стороны в Ливии прекратить любые военные действия, так как жителям страны "нужна безопасность и защита, которую они заслуживают".

Ранее сообщалось, что Африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM) обвинило Россию в переброске военной авиации в Ливию. Самолёты якобы прибыли в страну транзитом через Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть происхождение. В Госдуме РФ эту информацию опровергли.

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Фото © Flickr / Thomas Hawk

Артур Лапсаков
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