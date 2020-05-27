Роспотребнадзор: Человек не может заразиться коронавирусом от кошки, а она от хозяина — может

Коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, а вот в обратную сторону — запросто, заявили эксперты Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В частности, эксперты уточнили, что к настоящему времени Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает информацией всего о семи случаях заболевания кошками новым типом коронавируса.

— Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано, — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что домашние кошки, которые живут в квартире и не выходят на улицу, могут заразиться лишь от своих инфицированных хозяев. Таким образом, болеющие коронавирусом граждане опасны не только для окружающих людей, но и животных.

Несмотря на то что животные более устойчивы к этой инфекции, чем человек, ВОЗ призывает помнить и о братьях меньших тоже. Организация рекомендует, если хозяин подхватил штамм, заботу о домашнем любимце поручить другим членам семьи.