Роспотребнадзор: Человек не может заразиться коронавирусом от кошки, а она от хозяина — может

Коронавирусная инфекция не может передаваться человеку от животных, а вот в обратную сторону — запросто, заявили эксперты Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В частности, эксперты уточнили, что к настоящему времени Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает информацией всего о семи случаях заболевания кошками новым типом коронавируса.
— Ни одного случая заражения человека от домашних питомцев не зафиксировано, — говорится в сообщении.
При этом в Роспотребнадзоре пояснили, что домашние кошки, которые живут в квартире и не выходят на улицу, могут заразиться лишь от своих инфицированных хозяев. Таким образом, болеющие коронавирусом граждане опасны не только для окружающих людей, но и животных.
Несмотря на то что животные более устойчивы к этой инфекции, чем человек, ВОЗ призывает помнить и о братьях меньших тоже. Организация рекомендует, если хозяин подхватил штамм, заботу о домашнем любимце поручить другим членам семьи.
Ранее сообщалось, что в России выявили первый случай заражения коронавирусной инфекцией домашнего животного: CoViD-19 обнаружился у домашней кошки. Четвероногую больную отправили на карантин. При этом информация о первых заболевших коронавирусом представителях семейства кошачьих стала известна в марте этого года. Впрочем, в Россельхознадзоре уточнили, что причин для ввода мер в отношении животных из-за CoViD-19 нет.