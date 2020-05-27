Ракова рассказала, как Москва поможет регионам в борьбе с коронавирусом

Первые рейсы с бригадами столичных медиков вылетят в Северную Осетию — Аланию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край уже 27 мая. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Из столицы в регионы отправится около 40 специалистов. Вместе с собой они возьмут запас средств индивидуальной защиты, медикаментов и оборудование. В будущем такие же бригады врачей отправятся во Псков и Владимир.

— В составе мультидисциплинарных бригад — высокопрофессиональные врачи и медсёстры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с "ковидом". В их составе — пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсёстры. Во главе каждой бригады — врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса. Старшими врачами бригад станут медики из наших перепрофилированных стационаров: из НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Виноградова и ГКБ имени Ворохобова, госпиталя ветеранов войн № 1, ГКБ имени Ерамишанцева и больницы города Московского, — перечислила она.

Медики будут укомплектованы полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы. Уже первыми рейсами в субъекты страны будет отправлено несколько тысяч защитных костюмов, медицинских халатов, респираторов, высоких бахил, защитных очков, 16 тысяч масок, почти 45 тысяч медицинских перчаток, а также более 300 тысяч экспресс-тестов на антитела к коронавирусу. Кроме того, для лечения пациентов с CoViD-19 Москва отправит регионам более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры.

Ранее в среду президент Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить бригады столичных врачей в регионы, где ситуация с коронавирусом по-прежнему остаётся сложной. Среди них, к примеру, республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, а также Забайкальский край, Владимирская и Псковская области.