Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ограничения добычи нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом международный рынок энергоносителей и договорённости стран ОПЕК+. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы лидеры обменялись мнениями относительно сложной ситуации на мировом рынке нефти.
— С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле 2020 года договорённостей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти, — говорится в сообщении.
Также Путин и Аль Сауд договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве по данным вопросам на уровне министерств энергетики обеих стран.
В заключение они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, достигнутого по итогам визита президента России в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в октябре 2019 года.
Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти в мае — июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона баррелей и далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. После вступления сделки в силу нефть стала набирать в цене.