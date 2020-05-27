Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили ограничения добычи нефти

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом международный рынок энергоносителей и договорённости стран ОПЕК+. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы лидеры обменялись мнениями относительно сложной ситуации на мировом рынке нефти.

— С обеих сторон отмечена важность совместных усилий по достижению в апреле 2020 года договорённостей в формате "ОПЕК плюс" об ограничении добычи нефти, — говорится в сообщении.

Также Путин и Аль Сауд договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве по данным вопросам на уровне министерств энергетики обеих стран.

В заключение они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, достигнутого по итогам визита президента России в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в октябре 2019 года.