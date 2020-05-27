Россия может поднять вопрос об ужесточении сделки ОПЕК+

Российская сторона рассматривает возможность ужесточения сделки ОПЕК+ и может поддержать такой вариант в ходе предстоящей встречи, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что Москва может поднять вопрос о сохранении сниженного уровня добычи, закреплённого апрельским соглашением. Отмечается, что подобное решение может быть вызвано давлением Саудовской Аравии, которую не устраивает нынешний уровень цен на нефть.

Ранее Лайф сообщал, что страны ОПЕК+ пришли к соглашению о сокращении добычи нефти в мае — июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона баррелей и далее — на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. После вступления сделки в силу нефть стала набирать в цене.