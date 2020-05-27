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Синоптик пообещал москвичам рекордные осадки в конце недели

По его словам, ожидается "четыре ведра воды на квадратный метр".

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В конце недели в Москве выпадет рекордное количество осадков. Таким прогнозом поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Всё дело в том, что обширная циклоническая депрессия, которая распростёрлась над Балканами и Западным Причерноморьем, в ближайшие дни начнёт набирать обороты за счёт влажного морского воздуха и соберётся в "компактный атмосферный вихрь", который придёт в Центральную Россию.

В результате на Московскую, Тульскую, Калужскую и Ярославскую области обрушится колоссальное количество небесной влаги: за сутки в осадкомеры попадёт почти месячная норма осадков, — приводит его слова РИА "Новости".

Он отметил, что в столице при самом неблагоприятном раскладе может выпасть до 42–47 миллиметров дождя, что по объёмам равно "четырём вёдрам воды на квадратный метр". В этом случае будет побит рекорд 1976 года, когда в Москве вылилось 39 миллиметров осадков за сутки.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили о возвращении тепла в Москву, днём на термометрах в Москве и Подмосковье до конца недели можно будет увидеть плюс 24 градуса.

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