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Трамп пригрозил Пекину "мощным ответом" за действия в Гонконге

Глава государства загадочно отметил, что речь идёт не о санкциях.

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

США не будут безучастно наблюдать за ситуацией в Гонконге и уже готовят "жёсткий ответ" Пекину, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он отметил, что меры, о которых идёт речь, обнародуют в ближайшее время.

Думаю, вы сочтёте это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней, — сказал он во время пресс-конференции.

Глава государства загадочно отметил, что речь идёт не о санкциях.

Ранее советник президента США Роберт О’Брайен пообещал введение крупных экономических санкций против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга.

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