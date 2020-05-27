Трамп пригрозил Пекину "мощным ответом" за действия в Гонконге

США не будут безучастно наблюдать за ситуацией в Гонконге и уже готовят "жёсткий ответ" Пекину, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он отметил, что меры, о которых идёт речь, обнародуют в ближайшее время.
— Думаю, вы сочтёте это очень интересным, но я не буду говорить об этом сейчас, я скажу об этом через пару дней, — сказал он во время пресс-конференции.
Глава государства загадочно отметил, что речь идёт не о санкциях.
Ранее советник президента США Роберт О’Брайен пообещал введение крупных экономических санкций против Китая, если тот продолжит нарушать принцип автономии Гонконга.