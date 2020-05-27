Биолог перечислила органы, которые нужно проверить после CoViD-19

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова посоветовала не стремиться переболеть коронавирусом как можно раньше, чтобы приобрести иммунитет.

Биолог отметила, что в начале эпидемии есть несколько факторов, которые осложняют лечение. В первую очередь это малое количество сведений о новой болезни.

По её словам, CoViD-19 становится более заразным, но менее серьёзным: количество инфицированных растёт, а число случаев тяжёлого течения болезни — нет, поэтому появляется больше шансов переболеть легко и бессимптомно. Биолог порекомендовала по возможности избегать встречи с вирусом и дождаться появления вакцины.

— Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вирус в каком-то смысле разбавляется и ослабевает, растёт число бессимптомно переболевших, поэтому и ваши шансы переболеть бессимптомно увеличиваются, — приводит её слова РИА "Новости".

Если контакта избежать не удалось и CoViD-19 всё же настиг человека, то в первую очередь необходимо проверить лёгкие, почки и мозг и не игнорировать симптомы, которые кажутся незначительными.

Дыхательную систему вирус поражает в первую очередь, поэтому визит к пульмонологу может выявить возникшие проблемы. Баранова напомнила, что учёные доказали влияние инфекции на почки, поэтому следует сдать биохимию крови и в анализах посмотреть такой показатель, как скорость клубочковой фильтрации.

Специалист добавила, что осложнениями после перенесённого CoViD-19 также бывают нейровоспаления, людей могут мучить головные боли, снижение памяти и способности к концентрации. Она отметила, что с такими симптомами к врачу обычно не идут, но игнорировать их не стоит и желательно посетить невропатолога.