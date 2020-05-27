Устроившего пожар в студии Kyoto Animation японца арестовали после выписки из больницы

Жителя Японии Синдзи Аобу, подозреваемого в поджоге студии Kyoto Animation, арестовали сразу после выписки из больницы. Об этом сообщило издание The Japan Times.
Police arrest suspect in deadly Kyoto Animation arson attack https://t.co/buULUXO0WI— The Japan Times (@japantimes) May 27, 2020
42-летний мужчина, по вине которого в огне погибло 36 человек и 33 получили ранения, попал в клинику с серьёзными ожогами сразу после инцидента, его лечение затянулось почти на год. На кадрах видно, что лицо поджигателя покрыто шрамами.
Полиция планировала арестовать Аобу ещё в январе, однако тогда наручники пришлось отложить из-за угрозы коронавируса и нестабильного состояния пациента.
Напомним, пожар в студии анимационной компании Kyoto Animation произошёл 18 июля 2019 года. Его устроил местный житель, у которого якобы украли идею. В огне погибло как минимум 33 человека.
Власти Японии пообещали, что помогут восстановить студию Kyoto Animation после поджога.