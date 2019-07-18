Число жертв пожара в студии аниме в Японии превысило 30 человек

По данным местных властей, во время возгорания в здании находилось около 70 человек.

По меньшей мере 33 человека погибли в результате пожара в студии аниме в японском городе Киото. Такие данные приводит японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK со ссылкой на представителя местных властей.

По предварительной информации, ещё около 36 человек числится пострадавшими. Притом состояние некоторых госпитализированных оценивается врачами как критическое.

Напомним, пожар в студии аниме произошёл утром 18 июля: 41-летний мужчина разлил некую жидкость для усиления возгорания. Подозреваемый находится в больнице.