Власти Японии помогут восстановить студию Kyoto Animation после поджога

Правительство Японии поможет восстановить пострадавшую после поджога студию Kyoto Animation. Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

— Мы обратимся к соответствующим министерствам и ведомствам по поводу выплаты компенсаций пострадавшим сотрудникам, а также выделения средств на реконструкцию здания студии, — сказал он.

Напомним, 18 июля злоумышленник проник в здание анимационной студии Kyoto Animation с канистрами бензина и устроил пожар. В результате инцидента погибло по меньшей мере 33 человека. Свой поступок мужчина мотивировал тем, что студия якобы украла у него идею произведения.