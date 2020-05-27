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Тёплая и облачная погода ожидается в Москве 27 мая

Температура воздуха днём поднимется до плюс 19 градусов.

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Тёплая и облачная погода ожидается в Москве в среду, 27 мая, местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра.

Днём температура воздуха дойдёт до 19 градусов тепла, к ночи опустится до плюс восьми.

Ветер переменный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 754 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье также возможны осадки, днём столбики термометров будут колебаться от 15 до 20 градусов, ночью около пяти выше ноля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России.

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