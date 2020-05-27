Коронавирус уйдёт, а фейки — нет. В Общественной палате перечислили правила информационной гигиены

В рамках обычных правил гигиены людей учат мыть руки и соблюдать элементарные правила предосторожности. Информационная гигиена, соблюдая которую, можно избавиться от вирусов и отличить достоверные данные от вбросов, во многом схожа: в фигуральном смысле "надо мыть уши и глаза". Об этом в беседе с Лайфом заявил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В частности, эксперт предлагает сразу же обращать внимание на словосочетания-маркеры: "максимальный репост", "крайне важно", "очень срочно", "обязательно передайте всем своим родным и знакомым". Они являются традиционным атрибутом фейков. Ориентируясь только на них, можно сообщения, содержащие такие фразы, сразу же удалять.

Малькевич предлагает в случае с потенциально важной информацией сделать паузу и ещё раз спокойно через несколько минут перечитать сообщение, чтобы понять, ничего ли в нём не смущает. Далее обязательно следует перепроверить данные, подчёркивает специалист. При этом само послание ни в коем случае не надо отправлять по списку своих контактов.

Член Комиссии ОП РФ пояснил, что бывают шутки-розыгрыши. В частности, за последнее время появлялось два, на первый взгляд, безобидных фейка. Первый, к примеру, гласит, что власти Москвы якобы приняли закон, запрещающий ношение бород мужчинам в рамках профилактики коронавируса. Однако в ходе проверки этой информации пользователям сразу предлагается перейти на сайт сатирического агентства "Панорама".

Второй фейк был нацелен на людей в возрасте и действует "как красная тряпка для быка": якобы председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс предложил обложить всех россиян ежемесячным налогом на борьбу с коронавирусом.

— Не торопитесь с матом и с криками это всем распространять и рассказывать. Аналогично, вбили, важно же понять, когда он это впервые сказал. И вы снова попадаете на сайт "Панорамы". А если вы видите, что вообще не находите этой информации нигде, то значит, стопроцентно вы являетесь участником этого фейкового вброса и вас хотят превратить в распространителя этого информационного вируса, — пояснил Малькевич.

К сожалению, заключил он, несмотря на параллель между коронавирусом и информационным вирусом, со штаммом придётся жить очень долго, но рано или поздно он пройдёт, а с информационным вирусом люди будут жить всегда.

Ранее в Общественной палате предложили ввести уголовное наказание за оскорбления в Интернете. Отдельного внимания, по мнению экспертов, заслуживают посты, где можно усмотреть угрозы и призывы к насилию.