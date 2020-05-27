Группа столичных медиков прибыла в Ингушетию для борьбы с коронавирусом

Группа из шести столичных медиков прибыла в Ингушетию для борьбы с коронавирусом на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Команда медиков, прибывшая для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, состоит из шести квалифицированных врачей различной специализации: хирург, пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, анастезиологи-реаниматологи, - говорится в сообщении.

По словам руководителя группы - заместителя главного врача по хирургии ГКБ им. А.К. Ерамишанцева Арнольда Макарова - медики в ближайшее время ознакомятся с условиями и методами лечения CoViD-19 в больницах региона и поделятся накопленным опытом.