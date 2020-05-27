Более 5,5 тысячи человек в мире скончались от коронавируса за сутки

За последние сутки в мире было зарегистрировано более 5,5 тысячи случаев смерти от коронавирусной инфекции, а общее число пациентов с подтверждённым диагнозом выросло более чем на 84 тысячи. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По её данным, за последние 24 часа коронавирус подтвердился у 84 314 человек, а общее число выявленных случаев достигло 5 488 825. В то же время 5581 пациент с подтверждённым диагнозом скончался от заболевания, общее число жертв заболевания составило 349 095.

Наиболее остро ситуация с заболеванием сложилась в Северной и Южной Америке, где было выявлено 2 495 924 случая. Из них большая часть зарегистрирована на территории США и Бразилии, которые занимают первое и второе место в рейтинге стран по числу случаев заболевания.