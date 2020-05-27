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Экс-губернатор Закарпатья Геннадий Москаль рассказал, почему ему стало плохо в прямом эфире

В данный момент политик чувствует себя уже хорошо.

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Фото © Facebook / Hennadii Moskal

Бывший глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль сообщил, что ему стало плохо во время прямого эфира на одном из украинских телеканалов из-за резкого падения давления. Об этом со ссылкой на экс-губернатора сообщил в своём телеграм-канале журналист Виталий Глагола.

Это у меня давление резко упало. У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как будто ватные, хожу как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я же метеозависимый очень, — рассказал Москаль.

По словам политика, его откачивали за кулисами программы профессиональные врачи. В данный момент Москаль чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Ранее сообщалось, что бывший губернатор Закарпатья почувствовал резкое недомогание прямо в эфире, он начал шататься, у него стали закатываться глаза.

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