В Минздраве объяснили, как в РФ формируется статистика по умершим от коронавируса

Данные, которые собираются об умерших в России, отличаются от заграничных тем, что они дополняются патологоанатомами или судмедэкспертами после вскрытия. Это позволяет специалистам иначе рассматривать состояние организма умершего и причину смерти. Об этом Лайфу рассказал главный патологоанатом Минздрава Георгий Франк.

— Они (коллеги за границей. — Прим. Лайфа) дают статистку смерти на основании тестов, клинических данных рентгена лёгких. У нас же к этому добавляются патологоанатомические данные, которые могут существенно отличаться от того, что у них, потому что человек может болеть не только CoViD-19, но и какими-то другими тяжёлыми болезнями, в частности опухолями, могут быть инсульты, инфаркты, сахарный диабет и так далее, — сказал он.