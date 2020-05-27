В китайской лаборатории нашли то, что убивает коронавирус

Китайские микробиологи нашли и описали антитела, нейтрализующие коронавирус, пишет Nature. Сообщается, что их выделили из плазмы переболевшего CoViD-19. По опубликованным данным, это антитела двух видов — CA1 и CB6, оба они показали высокую эффективность в лаборатории, а CB6 уже успешно испытали на обезьянах.

Напомним, антитела — это белковые структуры, которые вырабатываются иммунными клетками организма. Как пояснили учёные, полученные ими белки не позволяют вирусным частицам SARS-CoV-2 "прицепиться" к клетке-жертве своими многочисленными "шипами". В рамках этой научной работы исследователи извлекли в общей сложности более двух сотен различных антител из плазмы восьми пациентов, лишь два из них оказались способными эффективно противостоять коронавирусу. Интересно, что против других опасных коронавирусов — атипичной пневмонии SARS и ближневосточного синдрома MERS — они не действуют.

По мнению микробиологов, проделанная ими работа может заметно облегчить борьбу с пандемией. В случае успеха всех нужных испытаний эти антитела планируют выращивать в промышленных масштабах, чтобы делать из них "временные вакцины" для профилактики CoViD-19.