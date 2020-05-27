Бывшего губернатора Чувашии уже три месяца лечат в центре Алмазова

Напомним, что в начале года губернатор Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сперва он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за ключами от пожарной машины. А до этого отметился неоднозначным поздравлением чувашских журналистов с Днём печати: он пригрозил "мочить" всех, кто его критикует, а потом оправдывался, что якобы не то имел в виду. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время президент Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".