Бывшего губернатора Чувашии уже три месяца лечат в центре Алмазова

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев с 29 февраля находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре Алмазова в Санкт-Петербурге. Как сообщает Mash, изначально экс-чиновника госпитализировали с воспалением лёгких, но оно, в свою очередь, усугубило сердечную недостаточность.
Сейчас Игнатьев находится в тяжёлом состоянии в реанимации. С 7 мая он был переведён на ЭКМО — аппарат для насыщения крови кислородом, который применяется в случаях острой дыхательной недостаточности.
Напомним, что в начале года губернатор Игнатьев попал в несколько скандальных ситуаций. Сперва он подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за ключами от пожарной машины. А до этого отметился неоднозначным поздравлением чувашских журналистов с Днём печати: он пригрозил "мочить" всех, кто его критикует, а потом оправдывался, что якобы не то имел в виду. В итоге его поведение осудил глава МЧС, из "Единой России" исключили, а через некоторое время президент Владимир Путин отправил его в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".