"Очень непростое решение". С 1 июня в Москве можно будет гулять, но по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин в тестовом режиме предложил разрешить прогулки с 1 июня. Однако они будут проходить по графику. Он будет создан для каждого жилого дома. Это решение градоначальник назвал очень непростым.
— И самое важное для наших граждан, которые месяцами без прогулок просидели: важно выйти на улицу, прогуляться в скверах, парках. Это самое непростое решение, — отметил Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
Чтобы все москвичи одновременно не вышли на прогулки и не превратили улицы в "первомайские демонстрации", мэр предложил ввести в тестовом режиме графики прогулок для каждого жилого дома. В течение ближайшей недели или двух власти должны оценить ситуацию.