"Очень непростое решение". С 1 июня в Москве можно будет гулять, но по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин в тестовом режиме предложил разрешить прогулки с 1 июня. Однако они будут проходить по графику. Он будет создан для каждого жилого дома. Это решение градоначальник назвал очень непростым.

— И самое важное для наших граждан, которые месяцами без прогулок просидели: важно выйти на улицу, прогуляться в скверах, парках. Это самое непростое решение, — отметил Собянин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.