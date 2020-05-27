Прогулки, рестораны и салоны красоты. Россияне рассказали, чем займутся после самоизоляции

Уже через несколько дней в Москве истечёт очередной срок режима самоизоляции, введённого для защиты людей от распространения коронавируса. При этом ещё десятки регионов готовы к снятию ограничительных мер. В связи с этим компания Blue Sleep опросила россиян и узнала, чем они планируют заняться после завершения карантина. Лайф публикует результаты исследования.

Первым делом большинство (почти 20 процентов респондентов) планируют выйти на прогулку. Значительное число россиян поедут на работу (11,5%) или встретятся с друзьями (около 10%), а также сходят в любимый ресторан (8,5%). Самые оптимистично настроенные граждане (6 процентов опрошенных) не оставляют надежды уехать в ближайшие месяцы на море, поэтому после снятия карантина они первым делом отправятся на поиски выгодной турпутёвки.

Соскучились граждане России и по салонам красоты с парикмахерскими. Подровнять ноготочки и привести в порядок локоны желают 5 процентов респондентов. При этом стольких же манит природа и поездки за город. А вот 3 процента опрошенных грезят о городском развлечении — шопинге. Отметим, что также среди ответов были встреча с родителями, поход в кино или театр и завершение ремонта.

Также в Blue Sleep Лайфу рассказали, что именно больше всего надоело россиянам в карантине. Большинство (15,5%) чувствуют себя хорошо и не испытывают серьёзных затруднений из-за режима самоизоляции. Что касается жалоб, то чаще всего респонденты сетовали на отсутствие прогулок (10%), малоподвижный образ жизни, однообразие и скуку (8%), а также на закрытие парков, магазинов и других учреждений (6%).

Число абсолютно недовольных граждан сравнительно небольшое: всё не устраивает в карантине лишь 8 процентов граждан. Кроме того, опрошенные жаловались на плохой сон, нехватку денег, отсутствие работы и путешествий и невозможность видеться с родственниками и близкими.