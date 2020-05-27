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Мэр украинского города подал в суд на Зеленского и потребовал за моральный ущерб одну гривну

Градоначальник решил подать иск из-за того, что президент Украины назвал его бандитом.

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Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Иван Николаев; Facebook/ Анатолій Бондаренко — міський голова Черкас

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает адвокат градоначальника Денис Цыпин.

Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом, — говорит он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Цыпин добавил, что, согласно иску, Бондаренко намерен взыскать с украинского лидера моральный ущерб в размере одной гривны.

Ранее Лайф сообщал о намерении черкасского градоначальника обратиться в суд после того, как Зеленский во время пресс-конференции назвал Бондаренко бандитом из-за уголовных дел, которые ведутся против него в настоящий момент.

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