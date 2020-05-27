Мэр украинского города подал в суд на Зеленского и потребовал за моральный ущерб одну гривну

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает адвокат градоначальника Денис Цыпин.

— Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ. Наш справедливый и неподкупный Печерский районный суд Киева выяснит, кто прав, а кто нет и можно ли президенту страны называть кого-либо бандитом, — говорит он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Цыпин добавил, что, согласно иску, Бондаренко намерен взыскать с украинского лидера моральный ущерб в размере одной гривны.