В Петербурге бывшую поликлинику превратят в стационар для больных коронавирусом

Бывшая поликлиника № 42 на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге примет первых больных с коронавирусом 1 июня. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник". Медучреждение будет полностью сосредоточено на пациентах с ковид-инфекцией и пневмониями, причём после окончания пандемии снова превращать его в поликлинику не планируется.

— Мы переоборудовали все четыре этажа под инфекционный стационар на 230 коек, — рассказала главный врач городской больницы № 20, к которой относится поликлиника, Татьяна Суровцева. — Каждый бывший кабинет превратили в отдельную боксированную палату с санузлом, а вместо бассейна на первом этаже под стеклянной прозрачной крышей, который так и не успели запустить после предыдущего ремонта, теперь будет мощная реанимация на два десятка коек.

Однако без поликлиники жители района точно не останутся: врачи общей практики будут принимать в одном из зданий рядом с больницей № 20.