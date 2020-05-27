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Володин заявил о росте числа случаев коронавируса среди депутатов

Спикер Госдумы призвал не участвовать в массовых мероприятиях.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил, что число случаев заражения коронавирусом среди депутатов растёт.

У нас количество инфицированных растёт. Медленно, но растёт среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, люди переболели, также растёт, — заявил Володин.

В связи с ситуацией он призвал депутатов меньше участвовать в разных ток-шоу, а также в любых других массовых мероприятиях.

Напомним, ранее Вячеслав Володин сообщил, что ещё у пятерых депутатов Госдумы экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу. Спикер Госдумы подчеркнул, что в случае плохого самочувствия лучше остаться дома.

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