Володин заявил о росте числа случаев коронавируса среди депутатов

Спикер Госдумы призвал не участвовать в массовых мероприятиях.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании отметил, что число случаев заражения коронавирусом среди депутатов растёт.

— У нас количество инфицированных растёт. Медленно, но растёт среди депутатов. Количество выявленных уже с антителами, а это значит, люди переболели, также растёт, — заявил Володин.

В связи с ситуацией он призвал депутатов меньше участвовать в разных ток-шоу, а также в любых других массовых мероприятиях.