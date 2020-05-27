Учёные Крыма оценили риски заражения CoViD-19 в море и на пляже в купальный сезон

Активность возбудителя CoViD-19 в морской воде будет снижена. К такому выводу пришли в Институте биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН (Севастополь) на основании существующих исследований представителей семейства коронавирусов. Об этом сообщает "Интерфакс".

— SARS-CoV-2, по-видимому, плохо сохраняется в воде. И, кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона (больше 24°C), — рассказали в институте.

Отмечается, что препятствовать передаче инфекции при купании должны также физико-химические и микробиологические процессы, в которых участвуют вирусные частицы при попадании в морскую воду. Кроме того, учёные уверены, что распространение коронавируса между населёнными пунктами на побережье невозможно.

Однако исследователи подчеркнули, что риск заражения CoViD-19 на городских пляжах в пик сезона исключать нельзя, так как вирус может попадать в воду при смыве с тела инфицированного человека или со сточными водами, как это происходит с другими патогенами.

В институте отметили, что вклад пляжного отдыха в прирост заражений коронавирусом, если он будет, вероятнее всего, не окажется большим. Пока отсутствуют точные научные сведения о способности SARS-CoV-2 сохранять инфекционную активность в воде, в частности в морской, однако подобные свойства изучались у других представителей коронавирусов.