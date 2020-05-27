Дерматолог рассказала, как сохранить здоровый внешний вид на самоизоляции

Добиться здорового внешнего вида после самоизоляции можно с помощью автозагара. Об этом заявила врач-дерматолог Лариса Алексеева.

— В наше время все хотят выглядеть здоровыми, а здоровье и загар всегда отождествлялись. Очень хорошей альтернативой может стать искусственный загар или автозагар. Он не так вреден, как солярий, и, если его использовать в профессиональных студиях, можно добиться хороших результатов, выглядеть здоровым и красивым, — приводит её слова радио Sputnik.

По словам специалиста, болезненный внешний вид может не только негативно сказываться на эмоциональном состоянии, но и испортить рабочую встречу.

Перед выбором средства она посоветовала обратиться за помощью к профессионалу. Дерматолог уточнила, что автозагар бывает в форме крема, геля и спрея, но основной компонент у них — дигидроксиацетон.