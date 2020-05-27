Роспотребнадзор рассказал, когда заработают детские лагеря

Детские лагеря в регионах России смогут начать работу только на третьем этапе смягчения ограничительных мер. Об этом говорится в обновлённых рекомендациях Роспотребнадзора.

Сообщается, что в таких оздоровительных организациях усилят контроль за здоровьем детей и сотрудников, зато не нужно будет пользоваться защитной маской.

Решение об открытии детских лагерей будут принимать специалисты местного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Как говорится в документе, ребёнок сможет отдыхать только в регионе по месту жительства. Исключение сделано для детей из Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Из этих городов можно выезжать в лагеря соседних регионов.

Кроме того, группы и отряды должны быть заполнены только наполовину. Все дети из одной смены должны заезжать и покидать территорию лагеря в один день. Для воспитанников детских домов, школ-интернатов и других подобных учреждений Роспотребнадзор советует организовывать отдельные смены.

Сотрудникам также нельзя покидать лагеря в течение смены. При этом для допуска к работе им нужно сдать тест на наличие антител к коронавирусу, сделанный в течение последних трёх суток.

В период смены запрещается проводить родительские дни. Между детьми в жилых помещениях и при проведении различных кружков и занятий должна соблюдаться социальная дистанция.