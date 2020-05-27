Собянин рассказал, когда будет следующее смягчение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятое решение о смягчении ограничительных мер и введение "Прогулочного режима" в городе было большим шагом на пути возвращения к привычному образу жизни, за которым последуют следующие, но только при улучшении обстановки.
— Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы всё-таки сделали. И как только позволит ситуация, за ним последуют следующие шаги, — написал он в своём блоге.
Ранее Лайф сообщал, что градоначальник подписал приказ о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 июня. При этом с 1-го числа жителям столицы, за исключением людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, разрешается гулять. Помимо того, в городе возобновят работу автосалоны и магазины непродовольственных товаров, а также ещё ряд предприятий.
В столице со следующего месяца откроются все парки, за исключением одного, а горожанам во время прогулок в них будет необходимо надевать защитные маски. В то же время в городе будет усилен масочный режим — их нужно будет носить везде, за исключением собственного дома.