Собянин рассказал, когда будет следующее смягчение ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что принятое решение о смягчении ограничительных мер и введение "Прогулочного режима" в городе было большим шагом на пути возвращения к привычному образу жизни, за которым последуют следующие, но только при улучшении обстановки.

— Очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы всё-таки сделали. И как только позволит ситуация, за ним последуют следующие шаги, — написал он в своём блоге.

Ранее Лайф сообщал, что градоначальник подписал приказ о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 июня. При этом с 1-го числа жителям столицы, за исключением людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания, разрешается гулять. Помимо того, в городе возобновят работу автосалоны и магазины непродовольственных товаров, а также ещё ряд предприятий.