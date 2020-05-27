В Москве заработает велопрокат с 1 июня

С 1 июня в Москве заработает велопрокат. Об этом сообщается в указе мэра столицы Сергея Собянина.

— С 1 июня возобновляется работа городской системы велопроката при условии дезинфекции соответствующего оборудования оператором. При использовании городской системы велопроката граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты рук (перчатки) или обрабатывать дезинфекционными средствами поверхности, с которыми могли контактировать иные лица, — говорится в тексте указа.