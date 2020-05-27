Шесть медиков из Москвы прибыли в Северную Осетию для борьбы с коронавирусом

Шесть столичных медиков прибыли в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.

— В состав группы вошли шесть врачей, имеющих опыт в оказании помощи больным с CoViD-19 на территории Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем бригады назначен глава центра хирургии городской клинической больницы номер 67 имени Л.А. Ворохобова Константин Покровский.