Шесть медиков из Москвы прибыли в Северную Осетию для борьбы с коронавирусом

Шесть столичных медиков прибыли в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.
— В состав группы вошли шесть врачей, имеющих опыт в оказании помощи больным с CoViD-19 на территории Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.
Отмечается, что руководителем бригады назначен глава центра хирургии городской клинической больницы номер 67 имени Л.А. Ворохобова Константин Покровский.
Также вместе с медиками в республику прибыл груз с различными лекарственными средствами на общую сумму более 55 миллионов рублей и средствами индивидуальной защиты для медперсонала.