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Шесть медиков из Москвы прибыли в Северную Осетию для борьбы с коронавирусом

Ранее Владимир Путин попросил Сергея Собянина направить врачей в ряд регионов страны.

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Шесть столичных медиков прибыли в Северную Осетию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканский Минздрав.

В состав группы вошли шесть врачей, имеющих опыт в оказании помощи больным с CoViD-19 на территории Москвы и Московской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем бригады назначен глава центра хирургии городской клинической больницы номер 67 имени Л.А. Ворохобова Константин Покровский.

Также вместе с медиками в республику прибыл груз с различными лекарственными средствами на общую сумму более 55 миллионов рублей и средствами индивидуальной защиты для медперсонала.

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