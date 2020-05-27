В "Молодой гвардии" рассказали о работе организации во время пандемии

С самого начала пандемии "Молодой гвардией Единой России" были запущены дистанционные информационные центры, при помощи простого звонка в которые люди могли получать необходимую помощь. Об этом в беседе с Лайфом заявил заместитель председателя Координационного совета всероссийской молодёжной организации партии Егор Литвиненко.

В основном в организацию обращались россияне старшей возрастной группы — люди в возрасте от 65 лет. Они могли позвонить и обратиться в "Молодую гвардию" с вопросом или просьбой, и активисты уже конкретно созванивались с ними и решали проблему. Чаще всего пенсионеры просили принести продукты питания или медикаменты. Волонтёры записывали всё необходимое и выстраивали график покупки и доставки людям.

Также активисты занимались формированием наборов, в том числе продуктовых, которые доставлялись в период пандемии. Добровольцы также работали с партнёрами. К примеру, благодаря сотрудничеству с компанией "Святой источник" была организована поставка воды в больницы — докторам и непосредственно пациентам, а также, конечно же, нуждающимся гражданам на дом. В общем счёте совместными усилиями было доставлено около 30 тонн воды.

Литвиненко добавил, что все без исключения россияне столкнулись с различными сложностями в связи с пандемией CoViD-19. При этом от каждого гражданина сейчас зависит, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Сейчас, естественно, будут постепенно сниматься ограничительные меры, которые были введены в разных регионах России, но в каждом субъекте своя обстановка и ход болезни, подчеркнул он.

— Хочется обратиться к людям, чтобы они не теряли бдительности, продолжали соблюдать масочный режим, мыли руки и в полной мере следовали тем рекомендациям, которые сейчас нам даёт Министерство здравоохранения и, конечно же, региональные власти. Всё, что сейчас происходит, делается не зря. Самое главное, чтобы всё поскорее закончилось и люди могли вернуться к нормальной прежней жизни, — заключил Литвиненко.