Хочется на массаж и поныть. Девушка Тимати пожаловалась на жизнь во время карантина

24-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова потеряла счёт дням из-за карантина, введённого на фоне распространения коронавирусной инфекции. Девушка рассказала, что два месяца просидела в четырёх стенах вместе с семьёй и, несмотря на это, ей кажется, что жизнь проходит зря. Об этом сообщают "Дни.ру".

Решетова добавила, что из-за самоизоляции много времени проводит в режиме онлайн и в курсе последних новостей шоу-бизнеса: одни знаменитости ссорятся с другими, вторые — разводятся, а третьи — "просто сходят с ума". Это, призналась девушка, не добавляет жизни оптимизма.

Кроме того, Решетова добавила, что очень хочет поскорее искупать сына в океане, погулять в парке и начать курс любимого массажа, к которому сейчас из-за ограничений приступить невозможно.

— Элементарно хочется поныть, но я прекрасно понимаю, что сейчас огромное количество людей оказалось в по-настоящему печальной ситуации и не мне жаловаться уж точно. Но всему есть предел, и это скоро закончится. Мы все скоро заживём, — заключила она.

Некоторые интернет-пользователи поддержали модель. Однако нашлись и злопыхатели, которые с негативом восприняли слова супруги Тимати.

"Все устали от карантина. Настя, Вы ещё не в самой плохой ситуации. Некоторые люди вообще на грани нищеты", "Элементарно искупать ребёнка в океане... Куда уж элементарнее"," Ну это ты заживёшь, а остальные будут выживать после этого карантина из-за безработицы", "Великие дела вы прям совершать будете. Некоторые от голода шатаются, работы нет, еды нет", "Некоторые люди элементарно хотят поесть по-человечески! И я знаю очень много таких семей, которым хотя бы элементарно нужно заплатить за квартиру!" — написали хейтеры.