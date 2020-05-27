Заведено уголовное дело из-за вспышки коронавируса у работников сети "Красное и белое"

По факту массового заражения коронавирусной инфекцией сотрудников склада ООО "Абсолют", который поставляет продукцию в сеть алкомаркетов "Красное и белое", было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Свердловской области, передаёт "Ура.ру" .

Ранее сообщалось, что 18 мая была выявлена вспышка коронавирусной инфекции в екатеринбургской логистической компании ООО "Абсолют". На тот момент CoViD-19 обнаружили у 136 сотрудников сети. Позже стало известно, что коронавирус выявили у 180 работников предприятия. Губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что на складе работало много мигрантов из других стран, которые сейчас скрываются от властей и правоохранительных органов, поэтому всех сотрудников пока протестировать на CoViD-19 невозможно.