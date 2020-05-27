В российских школах начнут проводить тестирование на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения РФ планирует проводить социально-психологическое тестирование школьников на употребление наркотических средств и психотропных веществ начиная с седьмого класса. Данный приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.

— Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 13 лет, начиная с седьмого класса обучения в общеобразовательной организации, — говорится в документе.

Стоит отметить, что данное тестирование будет проходить ежегодно. Оно предполагает заполнение специальных анкет с вопросами, позволяющими определить вероятность употребления учениками наркотических и других запрещённых веществ. Каждый ученик может в любое время отказаться от прохождения теста.