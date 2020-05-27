Украина отказывается обсуждать меры по прекращению огня в Донбассе

В ходе заседания контактной группы по Донбассу украинская делегация отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

По его словам, это говорит о том, что киевская сторона не собирается прекращать обстрелы в Донбассе.

— Должны быть приняты шаги по деэскалации, и Донбасс настаивает на обсуждении и принятии дополнительных мер. До принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности, — отметил Грызлов.

Он также подчеркнул, что украинская власть "продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех служащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети". Грызлов добавил, что вина Украины доказана и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН.