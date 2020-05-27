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"Напились и погуляли". Участники проводов в армию со стрельбой извинились перед местными жителями - видео

По их словам на тусовке был один всего лишь "блогер", которого они назвали "дурачком".

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Участники скандальных проводов в армию в подмосковном Чехове, на которых не обошлось без стрельбы, рассказали Лайфу свою версию событий, а также извинились перед местными жителями, которым доставили множество неудобств.

По словам собеседника портала, который назвал себя владельцем автомата, из которого и велась стрельба, участники вечеринки просто "напились и погуляли". При этом "блогер" на проводах был всего лишь один.

- Ну были там [блогеры - прим. Лайфа] один, дурачок - отметил молодой человек.

Собеседник также признался, что главный герой проводов уже отправился служить в армию, а в конце и вовсе извинился перед местными жителями.

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