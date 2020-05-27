Проводившие со стрельбой друга в армию "блогеры" пробили колёса полицейскому авто — видео

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В подмосковном городе Чехов молодые "блогеры", которые провожали своего друга в армию, в ходе конфликта с полицейскими прокололи колёса служебному уазику. В распоряжении Лайфа оказалось видео данного инцидента.

На кадрах видно, как один из парней подошёл к переднему колесу полицейской машины и начал его спускать. Он отошёл от автомобиля только после того, как это увидел сотрудник правоохранительных органов.

В отношении молодых людей уже возбуждены уголовные дела по фактам оскорбления представителя власти и хулиганства.