"Да чё ты можешь!?" В Подмосковье компания "блогеров" пыталась сорвать маску с полицейского — видео

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В подмосковном Чехове компания молодых "блогеров" решила с размахом проводить своего товарища в армию. Важное мероприятие было решено сопроводить не только громкой музыкой с басами, но и очередями из автомата. Такое поведение не оставило равнодушными даже соседей — они вызвали полицию.
Однако "храбрых" представителей "золотой молодёжи", как называют их местные жители, приезд правоохранителей не успокоил, а только раззадорил. Снимая всё на камеру, молодые люди стали пытаться сорвать с лица полицейского маску, аргументируя своё поведение тем, что тот "ничё не может".
"Блогеры" хвастались перед сотрудником полиции количеством подписчиков в Instagram, число которых росло с каждой репликой, а к концу достигло 300 тысяч, правда, на всех присутствующих в совокупности.
За такое поведение ребятам придётся ответить по закону. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об оскорблении представителя власти и о хулиганстве.
Ранее Лайф рассказывал о компании из Кронштадта, которая устроила пикник, решив пожарить сосиски на Вечном огне. Все участники инцидента попали в объектив камеры видеонаблюдения. Мусор и шампуры они оставили у подножия памятника. Позже правоохранителям удалось задержать мужчину и двух его спутниц. Участники "пикника" объяснили свой поступок по-разному: легкомыслием, ошибкой, безрассудством. Следственный комитет ужесточил статью по уголовному делу, теперь обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.