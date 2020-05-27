"Да чё ты можешь!?" В Подмосковье компания "блогеров" пыталась сорвать маску с полицейского — видео

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В подмосковном Чехове компания молодых "блогеров" решила с размахом проводить своего товарища в армию. Важное мероприятие было решено сопроводить не только громкой музыкой с басами, но и очередями из автомата. Такое поведение не оставило равнодушными даже соседей — они вызвали полицию.

Однако "храбрых" представителей "золотой молодёжи", как называют их местные жители, приезд правоохранителей не успокоил, а только раззадорил. Снимая всё на камеру, молодые люди стали пытаться сорвать с лица полицейского маску, аргументируя своё поведение тем, что тот "ничё не может".

"Блогеры" хвастались перед сотрудником полиции количеством подписчиков в Instagram, число которых росло с каждой репликой, а к концу достигло 300 тысяч, правда, на всех присутствующих в совокупности.

За такое поведение ребятам придётся ответить по закону. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об оскорблении представителя власти и о хулиганстве.