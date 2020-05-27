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Экс-главе Закарпатья Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира — видео

Экс-глава Закарпатья Геннадий Москаль был экстренно госпитализирован.

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Бывшему губернатору Закарпатской области Украины Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира на телевидении.

Во время передачи Москаль начал шататься, у него стали закатываться глаза. Ведущий сообщил, что гостю стало плохо, после чего эфир прервали. Украинские СМИ сообщают, что его госпитализировали с подозрением на инсульт.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что у отца и тренера бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа также случился инсульт.

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