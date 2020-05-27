Экс-главе Закарпатья Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира — видео

⚡️ Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира. Его забрала скорая. pic.twitter.com/2BtXMM1xpE— Леся из СТРАНЫ (@by_Medvedeva) May 27, 2020
Бывшему губернатору Закарпатской области Украины Геннадию Москалю стало плохо во время прямого эфира на телевидении.
Во время передачи Москаль начал шататься, у него стали закатываться глаза. Ведущий сообщил, что гостю стало плохо, после чего эфир прервали. Украинские СМИ сообщают, что его госпитализировали с подозрением на инсульт.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что у отца и тренера бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа также случился инсульт.