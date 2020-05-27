Лавров — о CoViD-19: Перед большой бедой равны и страны, и люди

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Global Times рассказал о равенстве абсолютно всех перед пандемией коронавируса и её влиянии на ход мировых событий.

Пандемия — ещё и очередное наставление к смирению: перед большой бедой равны и страны, и люди — вне зависимости от географического положения, уровня материального благосостояния или политических амбиций Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ

По словам главы ведомства, коронавирус сумел продемонстрировать "непреходящую ценность человеческой жизни". Лавров также отметил, что в условиях пандемии различные виды международных отношений подверглись серьёзному испытанию на прочность.

— Среди очевидных последствий — экономическая рецессия, кризис глобального управления, рост протекционистских и изоляционистских настроений. Серьёзно ограничены гуманитарные, культурные, туристические обмены, в целом контакты между людьми. И это только вершина айсберга, — добавил Лавров.