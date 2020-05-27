Глава МИД Украины сообщил о планах ликвидировать ДНР и ЛНР

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что администрации Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) будут ликвидированы, когда Украина восстановит контроль над границей с Россией в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала ATR, видеозапись доступна в "Ютуб".

— Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде, — рассказал глава украинского дипведомства.

Кроме того, Кулеба затронул тему плана "Б" по Донбассу, перейти к которому президент Украины Владимир Зеленский обещал в случае, если за год не получится урегулировать ситуацию в рамках действующих минских соглашений. По словам украинского министра, властям не хотелось бы его применять, однако, о чём именно говорится в этом плане он не прокомментировал.