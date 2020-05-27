Путин поздравил личный состав и ветеранов службы с Днём пограничника

Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, который отмечается 28 мая.

— Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. Самые добрые слова вам и вашим близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан, — отметил глава государства в эфире телеканала "Россия 24".

Глава государства отметил богатую историю российской погранслужбы и отметил, что в памяти народа всегда останутся те, кто погиб на посту, защищая родину.

Путин также поблагодарил пограничников "за добросовестную службу, за верность долгу и присяге" и отметил, что в последние годы они не раз доказывали высочайший профессионализм и достойно выполняли даже самые сложные задачи.