В США число жертв коронавируса превысило 100 тысяч

Число жертв, которые скончались из-за заражения коронавирусной инфекцией в США, превысило 100 тысяч человек. Об этом говорится в данных американского Университета Джонса Хопкинса.

По их информации, всего от CoViD-19 в Соединённых Штатах скончался 100 271 инфицированный. Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в Нью-Йорке — 29 484. Такие цифры были получены на основании данных федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Ранее сообщалось, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за прошлые сутки в мире коронавирус выявили у 84 314 человек. Всего на планете зарегистрировано 5 488 825 инфицированных CoVID-19, 349 095 умерли.