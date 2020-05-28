Лавров выразил обеспокоенность шельмованием ВОЗ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти обеспокоены шельмованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со стороны других государств. Об этом он написал в своей статье для китайской газеты Global Times.
— Глубокое беспокойство вызывают шаги по шельмованию Всемирной организации здравоохранения, которая - и в этом солидарно подавляющее большинство государств — с первых дней находится на передовой борьбы с коронавирусом, помогая всем странам сориентироваться в быстро меняющейся эпидемиологической обстановке и избрать правильные способы реагирования на возникшую угрозу, — написал глава российского дипведомства.
Кроме того, Лавров выразил уверенность в том, что ВОЗ должна совершенствовать свою работу, а также адаптироваться к новым реалиям.
— Для этого необходимо не разрушать Организацию, а поддерживать конструктивный диалог всех государств-членов по выработке совместных профессиональных ответов на новые вызовы, — добавил российский министр.
Ранее президент США Дональд Трамп написал письмо директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебреиесусу, в котором говорится, что Соединённые Штаты полностью перестанут финансировать организацию и откажутся от членства в ней, та не выполнит ряд требований в течение 30 дней. В послании глава Белого дома, в частности, говорится о том, что ВОЗ игнорировала достоверные сообщения о распространении вируса в Ухани в начале декабря 2019 года или даже раньше.