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Москвичи могут узнать расписание прогулок в "Яндекс.Картах"

Кроме того, интерактивная карта с графиком размещена на портале мэра столицы.

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Жители Москвы смогут узнать расписание прогулок для своего дома в сервисе "Яндекс.Карты". Об этом ТАСС рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома, — отметил Немерюк.

Напомним, 27 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители столицы смогут гулять по городу, но только по графику, который будет создан для каждого дома.

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