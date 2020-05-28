Москвичи могут узнать расписание прогулок в "Яндекс.Картах"

Жители Москвы смогут узнать расписание прогулок для своего дома в сервисе "Яндекс.Карты". Об этом ТАСС рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома, — отметил Немерюк.