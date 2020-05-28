Максимальная защита. В Швейцарии разрешили работать проституткам, но в масках и безопасных позах

Власти Швейцарии разрешили возобновить работу проституткам, однако теперь они должны будут соблюдать несколько правил безопасности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что одним из требований для девушек лёгкого поведения является то, что в коленно-локтевой позе и во время секса втроём они обязаны надевать перчатки. Кроме того, власти страны настаивают, что секс-работницы должны будут заниматься любовью только в безопасных позах и по возможности надевать защитные маски.

Кроме того, девушкам необходимо менять простыни для каждого нового клиента. Сообщается, что клиенты проституток теперь не смогут сохранять анонимность, потому что их данные будут находиться в базе минимум четыре недели. Это сделано на случай, если у кого-то из девушек выявят коронавирусную инфекцию.