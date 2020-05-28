Гулял по городу. Следователи нашли пропавшего в Екатеринбурге 5-летнего мальчика — видео

Екатеринбургские следователи нашли ранее пропавшего пятилетнего мальчика. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Свердловской области.

Инцидент произошёл утром 28 мая в доме № 103 по улице Щорса. Ребёнок ушёл из квартиры, где проживал вместе с матерью. В связи с этим правоохранители в кратчайшие сроки организовали поисковые мероприятия. К ним подключились также члены волонтёрских отрядов "Лиза алерт" и "Прорыв".

Одновременно с этим стражи порядка допросили мать пропавшего малыша. Женщина рассказала работникам СК, что рано утром, убедившись, что сын спит, решила выйти на улицу. Вернувшись, она заметила отсутствие ребёнка и обратилась в полицию. Впрочем, она добавила, что дошкольник умеет открывать дверь квартиры и, скорее всего, самовольно ушёл из дома.

Пока добровольцы прочёсывали значительную часть территории, правоохранители изучали записи с видеокамер, ближе всего расположенных к дому мальчика. Также информация об исчезновении дошкольника появилась в местных СМИ.

Найти ребёнка удалось лишь с помощью камер наблюдения. Благодаря им стражи порядка установили направление, в котором ушёл мальчик. Спустя несколько часов поисков его нашли гуляющим по городу.