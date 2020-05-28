Москвичам рассказали, когда в городе откроются кафе и рестораны

Открытие в Москве кафе и ресторанов планируется на следующем этапе снятия мер, введённых из-за коронавируса. Об этом в эфире телеканала " Россия 24 " рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— В настоящее время идёт проработка с коллегами форматов, как они (предприятия общепита. — Прим. Лайфа) будут работать, как они будут открываться, но это, наверное, будет следующий этап — по открытию кафе и ресторанов, — отметил Немерюк.